Su tasarrufu için 11 tavsiye

İstanbul’un barajlarındaki su oranı istenilen seviyeye ulaşmadı.

Uzmanlar su tüketimi konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. İSKİ ise İstanbulluların büyük ölçüde uyarıları dikkate aldığını söylerken, “Bize destek verin” dedi ve 11 öneride bulundu. Duvar’daki habere göre bu önerilerden bazısı şöyle, “Bulaşık makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırabilirsiniz. Makine kullanarak bir yılda ortalama 40 ton suyu kurtarırsınız. Çamaşır makineleri her yıkamada 176 litre su harcar. Makinenizi tamamen dolduktan sonra çalıştırmanız halinde yılda 9 ton suyu kurtarmış olursunuz. Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine, bir kap içinde yıkayabilirsiniz. Duş sürenizi kısaltabilirsiniz. Bu süreyi 1 dakika azaltmanız yılda 5 ton su tasarrufu yapmanız demektir. Dişlerinizi fırçalarken, ellerinizi ve yüzünüzü yıkarken suyu akar vaziyette bırakmamak tasarrufun altın kurallarındandır. Aracınızı yıkarken hortum yerine kova kullanmanız her defasında tam 40 litre suyun israf olmasını engellemeniz demektir.

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