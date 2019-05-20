Suriyeli mültecilerin sayısı 3 buçuk milyonu aştı

Suriye’de 8 yıldır süren savaş, ülke içinden ve çevresinden milyonlarca insanın komşu ülkelere mülteci sıfatıyla göç etmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye’den göç edenlerin komşu ülkelerdeki dağılımına ilişkin 2018 yılı verilerini yayımladı. 2011 yılında 224 olan Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısının 2018 yılında 3 milyon 562 bin kişiye ulaştığı görüldü. Independent Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin ardından Lübnan yaklaşık bir milyonluk mülteci sayısıyla ikinci sırada yer aldı. 2018 yılında Ürdün’de 667 bin, Irak’ta 251 bin, Mısır’da ise yaklaşık 130 bin Suriyeli mülteci bulunduğu açıklandı.

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