"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Tapu senedinde artık fotoğraf şartı olmayacak

09 Temmuz 2019, Salı 10:14
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı.

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak.

Yapılan düzenlemeyle, yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "fotoğrafları" ibaresi ile 15. maddenin birinci fıkrasında yer alan "veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 16. maddesi de yürürlükten kaldırılırken, 20. maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"Resmi senede 'okudum' ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler."

AA

Etiketler: tapu, fotoğraf
Okunma Sayısı: 63
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Serbest bırakılan Türk gemiciler yurda döndü

    Yoğun bakımlarda hasta ziyaretinde yeni dönem

    İş dünyasından hukuk ve AB çağrısı

    Gıda israfına dikkat

    Facianın yıldönümünde aileler tepkili

    Tarlalar boş kalıyor

    Faiz hesabı tutmadı

    Asıl sorun tek adam rejimi

    Ali Babacan AKP’den istifa etti

    Hırvatistan euro'ya geçmeye hazırlanıyor

    Rusya'dan Kıbrıs açıklaması

    İran uranyum zenginleştirme sınırını aştı

    'İran’ın nükleer bir silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz'

    AB, Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi

    İngiltere ABD'den özür dileyecek

    İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 55 gözaltı

    Motorin indirimi bu gece yarısı yapılacak

    AB'den Türkiye'ye 'yasadışı sondaj' tepkisi

    11. Kalkınma Planı TBMM'de

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye ve İslam dünyası nereye?
    Genel

    Asıl sorun tek adam rejimi
    Süleyman KÖSMENE

    Musibet dine nasıl dokunur?
    Genel

    İş dünyasından hukuk ve AB çağrısı
    Genel

    Faiz hesabı tutmadı
    Faruk ÇAKIR

    “Biz bir sistem kurduk...”
    Atilla YILMAZ

    Tarık Z. Tunaya’ya cevap: Said Nursî kimsenin takımı olmaz!
    Cevher İLHAN

    “Sistem” arayışı da manipüle ediliyor
    Genel

    Tarlalar boş kalıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.