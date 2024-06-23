Tatilde otoyollardan 21 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kurban Bayramı tatilinde otoyollardan 21 milyon 67 bin araç geçtiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-21 Haziran tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve kamu-özel işbirliğiyle yapılan otoyol ve köprüleri 21 milyon 67 bin 377 aracın kullandığını bildirdi. Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili dönemindeki otoyol kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyolların Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz hizmet verdiğini anımsatan Uraloğlu, “14-21 Haziran tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardan 13 milyon 413 bin 68 araç geçti.” ifadesini kullandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden rekor geçiş

Uraloğlu, 14–21 Haziran’da Mahmutbey-Edirne Otoyolu’ndan geçiş yapan araç sayısının 2 milyon 52 bin 782 olduğuna işaret ederek, İstanbul-Ankara Otoyolu’nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını aktardı. Söz konusu tarihlerde, Adana Otoyolu’ndan 1 milyon 200 bin 182, Mersin Otoyolu’ndan 1 milyon 104 bin 841, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu’ndan 1 milyon 587 bin 79 araç geçişi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ise 975 bin 60 araç kullandı. Bu sürede 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bağlantı yollarından da 1 milyon 579 bin 441 araç geçişi oldu.” değerlendirmesinde bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığına işaret eden Uraloğlu, köprünün 13 Haziran’da 186 bin 828 araç geçişiyle açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşıldığını vurguladı.