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'Tek çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek'

02 Şubat 2020, Pazar 10:59
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yakında 'Halk Market'lerin de açılacağını, isteyen bakkalların bayi yapılacağını belirterek, "Bizim çılgın projelerimiz yok. Tek çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan ve projelerinden bahseden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş için kendilerine başvuranların sayısının 100 binden fazla olduğunu söyledi.

İhaleleri canlı yayınladıklarını belirten Yavaş, "İhaleler şeffaf yapılınca kırım da yüksek oluyor. Belediyenin anlamı şudur: Sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan kurumdur. Öncelikle yapılması gerekenler ne ise vatandaş vergi verirken ‘Benim paramı şuralara harca der' ve öncelik oralara verilir. Belediyenin görevi 1-Bütçesini vatandaşın isteği doğrultuda harcamak, 2- Nasıl harcadığınızı göstermek, 3- Hesap vermektir" diye konuştu.

Ankara'da herkesin sorunlarını, isteklerini bildirdiği 'Mavi Masa'yla ilgili Yavaş, "Bu masaya günlük 2 bin 500 mesaj geliyor. Ben de arayanlardan en az 50'sine dönüyorum. Mobil uygulamamızla da günlük 2 bin 500 kişi aranırken şimdi bunu 30 bine çıkaracağız. En çok şikayeti belediye ve özel toplu taşım araçlarıyla ilgili alıyoruz. Tabi takdir ve teşekkür mesajları da oluyor" dedi.

'Tek çılgın çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek'

Belediyenin 8.5 milyar borcu olduğunu açıklayan Yavaş, "Bizi, ‘Gelir gelmez kredi istediniz' diye eleştirenler var. Eee ne yapalım 8.5 milyar borç var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı metroların borcunu bizim ödememizi istiyorlar. Ayda 52 milyon lira faiz ödüyoruz. Bir şekilde de yatırım yapıyoruz. Bizden öncekiler Sincan İstasyon Caddesi'ni yapsaydı kredi istemek zorunda kalmazdım" ifadelerini kullandı.

Ankara'da dikilen ithal ağaçlara karşı çıkan Yavaş "İthal ağaç devri kapandı" dedi ve yakında 'Halk Market'lerin açılacağını, isteyen bakkalların bayi yapılacağını söyledi. Yavaş şöyle devam etti:

"Bizim çılgın projelerimiz yok. Tek çılgın çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek."

'Ankapark çalışmıyor

Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolara yaptırılan ve bugün çalıştırılamayan Ankapark için ne yapılacağını şöyle anlattı:

"Ankapark, biz göreve gelmeden 1 ay önce ihale edildi. Bu proje çalışmıyor, ama oraya harcanan yaklaşık 750 milyon dolar para boşa gitmesin istiyoruz. Orayı değerlendirelim istiyoruz. Vatandaşa ‘Ne yapalım?' diye soracağız. Ona göre bir çözüm yolu bulacağız. O para oraya harcanmasaydı metrolar bitmiş olurdu, ulaşımla ilgili sorun kalmazdı. Ankara'nın suyla ilgili sorunu kalmazdı. İyi yerlere harcanabilirdi. Buna benzer boşa giden milyonlarca lira var.”

Etiketler: çılgın, proje, Ankara, halk
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