THY Irak ve İran seferlerini geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle Irak ve İran'a yaptığı tarifeli uçuşlarını, 9 Ocak Perşembe günü saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları (THY), İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren 9 Ocak Perşembegünü saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı. Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı. THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak. AA

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