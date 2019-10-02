Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, ağaçların yapraklarını yedikleri alandan kara yolunu kullanarak karşıdaki yeşil alana geçiyor.

Bölgede 250 hektara yakın bir alanda görülen tırtıllar, Domaniç-İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçmeye başladı. Bu sırada bazıları araçların altında kalarak ezildi. Yoldaki bir dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu, yaklaşık 3 haftadır bölgede tırtıl istilası yaşandığını hatırlattı. Kızıl kuyruklu kayın tırtıllarının, ağaçların yapraklarını yedikleri bölgeden yolun karşı tarafına geçmeye başladığını anlatan Ordu, “Bu sefer oradaki yaprakları yemeye başladılar. Derenin içinde de varlar, bu dere Sakarya’ya kadar uzanıyor” dedi. Bölgede ilk kez geçen yıl Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Arapoturağı mevkisinde tesbit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), iki ilin sınırındaki ormanlık alanda yoğun şekilde etkili oluyor. Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, tırtılların yayılmasının, bölgedeki iklim değişikliği, nem ve sıcaklık dengesinin değişmesiyle ilgili olduğunu açıklamıştı. AA

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