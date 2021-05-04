Toplu balık ölümleri köylüleri tedirgin etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden akan Çimendere’de bir peynir fabrikasının atıklarının sebep olduğu iddia edilen kirlilikten dolayı çok sayıda balık ölümü gerçekleşti.

Köylüler, 10 yıldır aynı durumu yaşadıklarını, kirlilik sebebiyle tarlalarını sulayamadıklarını ve hayvanlarına dereden su içiremediklerini söyledi. Çimendere’nin, Tekirdağ’ın Şarköy ile Çanakkale’nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerine de içme suyu sağlayan Çokal Barajı’na akması ise bölge halkını tedirgin ediyor. Bölge sakinleri, kirliliğin Çimendere Mahallesi bölümünde olduğunu ve bu bölgedeki akarsularda kıyıya vurmuş çok sayıda ölü balık görüldüğünü anlattı. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un da inceleme yaptığı bölgede; derede yaşayan balıkların ise oksijen alabilmek için başlarını suyun üzerine çıkardığı gözlendi. Derenin kirli olması sebebiyle hayvancılık yapmakta zorlandıklarını ifade eden bölge sakinlerinden Fedai Işık, “Yaklaşık 10 yıldan beri bu şekilde dere bu şekilde akıyor. Sürekli bu derede balıklar ölüyor. Bizler hayvancılık yapıyoruz. Buradan hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Tarlamızı sulayamıyoruz” dedi. AA

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