Toplu taşıma 1 Ekim’e kadar maskeyle

İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde kara yollarında alınacak trafik tedbirlerine ilişkin genelge yayımlandı.

81 il valiliğine gönderilen “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” konulu genelgede, kara yollarında 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirleri tek tek sıralandı. Genelge kapsamında, sosyal izolasyona yönelik alınan tedbirler sonucu şehir içi ana güzergahlar ve şehirler arası kara yollarında seyreden araç sayısının azalmasının ortalama hız seviyesinin yükselmesine sebep olabileceği göz önünde bulundurularak, hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçları ve otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek. Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapılırken sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. AA

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