Toplu ulaşımda HES kodlu dönem

Kocaeli’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Aralık’tan itibaren toplu taşıma hizmetlerinde “Hayat Eve Sığar” (HES) kodu kontrolü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı mücadele doğrultusunda şehir genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart’a HES kodu özelliği getirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kovid­-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Vatandaşlar ‘hes.kocaeli.bel.tr’ sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım gün bitimine kadar yapılabilecek.” AA

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