"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Trafikte kaza sayısı arttı

18 Mayıs 2022, Çarşamba 18:00
Türkiye’de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2020 yılına göre yüzde 20,59 artarak 1 milyon 186 bin 353 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı. Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki  yıla göre yüzde 20,59 artışla 1 milyon 186 bin 353’e yükseldi. Söz konusu kazaların 998 bin 390’ı hasarlı, 187 bin 963’ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarından oluştu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6’sı yerleşim yeri içinde, yüzde 21,4’ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi ölürken 274 bin 615 kişi yaralandı. Türkiye’de geçen yıl meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı  trafik kazasında 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde öldü. Ölümlerin yüzde 49,3’ü, yaralanmaların yüzde 72’si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7’si yaralanmaların ise yüzde 28’i yerleşim yeri dışında oldu.

AA

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İcra dosyası 23 milyonu geçti

    AKP’nin lâle devri

    En önemli mesele israf

    Çay üreticisi öfkeli

    Danışmanın kırmızı çizgisi Atatürk

    Hesap sorulacak

    ABD ve Rusya’ye niye tepki yok?

    '10 milyarlar çöpe gitti'

    Trafikte kaza sayısı arttı

    AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euroluk destek

    BM Irak Özel Temsilcisi: Irak sokakları karışmak üzere

    İngiltere'de enflasyon arttı, işsizlik düştü

    Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

    Benzine bir zam daha

    Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı

    Zelenskiy: Diktatör kaybedecek

    Çavuşoğlu: ABD ile sorunlarımızı çözmek istiyoruz

    Bağımsız yargı yoksa hiçbir reform yapılamaz

    UCM, Ukrayna'ya araştırma ekibi gönderdi

    Biden: Buffalo'daki ırkçı saldırı apaçık bir terör, iç terör

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu pahalılık niye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Mazlumun duası
    Ahmet BATTAL

    Sirkeci’den tren, Avrupa’dan raportör
    Süleyman KÖSMENE

    Kaç Âdem vardır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Âileyi de siyaset değil, ancak iman esasları kurtarır
    Cevher İLHAN

    Yargıyla siyaseti sindirme oyunu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tahrip kolay, tamir zor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kan ve şiddet yönteminin iflâsı
    Risale-i Nur'dan

    İslâma ihânet eden mimsiz medeniyete gelen azap

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.