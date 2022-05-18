Trafikte kaza sayısı arttı

Türkiye’de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2020 yılına göre yüzde 20,59 artarak 1 milyon 186 bin 353 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı. Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20,59 artışla 1 milyon 186 bin 353’e yükseldi. Söz konusu kazaların 998 bin 390’ı hasarlı, 187 bin 963’ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarından oluştu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6’sı yerleşim yeri içinde, yüzde 21,4’ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi ölürken 274 bin 615 kişi yaralandı. Türkiye’de geçen yıl meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde öldü. Ölümlerin yüzde 49,3’ü, yaralanmaların yüzde 72’si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7’si yaralanmaların ise yüzde 28’i yerleşim yeri dışında oldu.