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20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Trakya'da yüksek sıcaklığa karşı uyarı

20 Temmuz 2022, Çarşamba 18:24
Trakya'da yarından itibaren hafta başına dek hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik uyarıya göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ancak yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde yaşanacağının ön görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarından itibaren sıcaklıklar artarak hafta başına kadar bölgemizin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de 36-37, Kırklareli’de 33- 34 ve Tekirdağ’ın batısı (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Etiketler: Trakya, yüksek sıcaklık, uyarı
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