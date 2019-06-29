TRT Rus gazetecileri ağırladı

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türk-Rus Forumu ve TRT, ortak bir etkinliğe imza atarak 'Genç Gazeteciler' projesini hayata geçirdi. 16 Rus gazeteci, TRT'nin evsahipliğinde İstanbul ve Ankara'yı gezdi.

TRT'nin evsahipliğinde önce İstanbul'u gezen 16 Rus gazeteci, başta TRT World olmak üzere Türk medya kuruluşlarını ziyaret edip bilgi aldı.

TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rus gazeteciler ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la yemekte buluştu.

Yemekte konuşan Ersoy, Türkiye'nin Rus turist sayısında birinci sırada yer aldığını hatırlatarak, "Bu sene de muhtemelen birinciliği koruyacaklar. Çünkü bu sene de potansiyellerinde artış var. Turizm ve kültürü konuştuk" dedi.

Rus gazeteciler, projenin iki ülke gazetecilerine büyük katkısı olacağını söyledi.

Rossiya Segadnya Ajansı'ndan Maria Sverdlikova, Türkiye ile Rusya'nın yakın bir ortak olduğunu, bu tarz programların ilişkilerin gelişmesi için önem arz ettiğini belirtti.