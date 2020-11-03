Tunceli'de kafe ve restoranlarda kısıtlama kararları

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, kafe ve restoranlarda toplu olarak yapılan doğum günü, veda yemeği gibi organizasyonlara izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı ve salgına ilişkin ek kararlar alındığı aktarıldı. Kafe ve restoranlarda toplu olarak doğum günü ve veda yemeği gibi organizasyonların yasaklanacağı ve masa birleştirilmesine izin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Kentte düzenlenen gezi ve turlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı zorunlu olacak. Maske ve mesafe kurallarına eksiksiz olarak riayet edilecek ve bu husustaki gerekli iş ve işlemlerden tur şirketleri veya firmalar sorumlu olacak. Güvenlik güçleri tur şirket ve firmalarına gerekli tebligatı yapacak" ifadeleri kullanıldı.

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