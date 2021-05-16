Turizm çalışanları Bakan Ersoy'a istifa çağrısı yaptı

Turizm İşçileri Dayanışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yabancı turistler için hazırladığı tanıtım filmine, "Biz kulaklarına küpe taktığınız köleler değiliz. Onurumuza, insanlığımıza sahip çıkıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u istifaya çağırdı.

Turizm İşçileri Dayanışmasından yapılan yazılı açıklamada hükümetin pandemi süreci yönetimi hakkında "Bu yıl yaptıklarınızın işe yaramadığını gördükçe işi iyice onurumuzla oynamaya vardırdınız. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Turizm çalışanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Go Türkiye' isimli seyahat rehberi platformu tarafından hazırlanan "Ben aşılıyım, eğlenin' maskeli tanıtım filmine "Biz kulaklarına küpe taktığınız köleler değiliz. Onurumuza, insanlığımıza sahip çıkıyoruz. Sizi ise pervasızlıklarınızda boğulmanız için istifaya davet ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu gelen yoğun tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı.

Videoda "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganı ile turizm çalışanlarının "aşılıyım" baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren tanıtım, başta muhalefet liderleri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti.