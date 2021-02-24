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24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkiye, çöl tozunun etkisine giriyor

24 Şubat 2021, Çarşamba 11:25
Prof. Dr. Hüseyin Toros, Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının yarın Türkiye'ye yoğunluğunu azaltarak gelmesini beklediklerini söyledi. Toros, hafta sonu etkisini gösterecek çöl tozlarının güney kesimlerinde etkili olacağını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının her yıl farklı güzergahlar kullanıp kıtalar ve okyanusları aşarak farklı ülkelere gittiğini söyledi.

Yaşanan durumun doğanın normal bir olayı olduğunu aktaran Toros, "Şu anda ise Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları, kumlar Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanıyla Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa şu anda çöl tozunun etkisi altında" değerlendirmesini yaptı.

Toros, Türkiye'nin de yüksek basınç alanı etkisinde bulunduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının perşembe gününde ülkemize kadar yoğunluğunu azaltarak gelmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model değerlendirmelerine göre, çöl tozları yoğunluğu hafif de olsa hafta sonu ülkemiz genelinde etkisini gösterecek. Avrupa’da etkili olan çöl tozları özellikle kuzeyli hakim rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin güney kesimlerine doğru inerek etkili olacak. Hafta başından itibaren de kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor."

"Çöl tozu sağlık sorunlarına neden olabilir"

Çöl tozunun taşınımının, sağlık sorunlarına da neden olabildiğine değinen Toros, "Havadaki toz yoğunluğunun artması solunum sıkıntısı olanları etkileyebilir. Yoğun toza maruz kalmak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesinde fayda bulunuyor" dedi.

Etiketler: Türkiye, çöl tozu
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