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7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Türkiye'de 5 milyon yabancı var'

07 Kasım 2019, Perşembe 20:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 680 bin 603 olduğunu belirterek, "İkamet izniyle kalanların sayısı 1 milyon 70 bin 144'tür. Uluslararası koruma kapsamındakilerin sayısı ise 324 bin 161 olup, ülkemizde toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor" dedi.

Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu'nda "Türkiye'de Göç Yönetimi" sunumu yaptı. Soylu, sunumda "göç yönetimine" ilişkin güncel rakamları paylaştı.

'SON 3 YILDA, 171 BİN 967 KİŞİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ'

2014 yılından sonra göçmen sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını belirten Soylu, şöyle konuştu: "2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 yılda, 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine gönderildi. 2019 itibarıyla ülkemizde uluslararası koruma kapsamında bulunan kişi sayısı, 324 bin 161 olurken, 2019'da 43 bin 670 kişi ülkemizde uluslararası koruma başvurusu yaptı."

'GERİ GÖNDERME MERKEZİ KAPASİTESİ 20 BİN'

Soylu, göç çalışmalarıyla ilgili, "2015'te 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi 20 bine çıkarıldı. 2015 ve 2019 yıllarında iki farklı 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi' ve 'Ulusal Eylem Planı' hazırlandı. Kaynak ülkelerle iş birliği geliştirildi. 'Düzensiz Göç Ortak Veritabanı' kuruldu. 'Ulusal Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması' oluşturuldu. Hedeflerimiz, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında güncellenmektedir. 12 Temmuz'dan bu yana 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı. 30 Ekim'e kadar tanınan sürenin dolmasının ardından başka illerde kayıtlı Suriyeli göçmenler ve çeşitli uyruklardan kaçak göçmenler İstanbul'dan gönderilmiştir bu sayı 190 bindir. Ayrıca İstanbul'da 2018 yılında çeşitli uyruklardan 28 bin 364 düzensiz göçmen yakalanırken, bu rakam 94 bin 531'e yükselmiştir" diye konuştu.

KAMPLARDAKİ SURİYELİ SAYISI 62 BİN

"Geçici koruma altındaki" Suriyelilerin kamp içi 62 bin 673, kamp dışı 3 milyon 617 bin 930 ve toplamda 3 milyon 680 bin 603 kişi olduğunu kaydeden Soylu, geçici koruma kapsamına alınan kişinin hak ve hizmetlerden faydalanabilmesi için kayıtlı olduğu ilde yaşaması gerektiğini söyledi. 

Soylu ayrıca, son günlerde kamuoyunda yer alan 'Uyum Strateji Belgesi' ve 'Ulusal Eylem Planı'nda da gizli bir belge olmadığını, söz konusu çalışmaların, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve göç alanında çalışan akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandığını söyledi.

Etiketler: Süleyman Soylu, Türkiye, yabanscı sayısı
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