"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkiye'den akıllı ulaşım ağı atağı

05 Ağustos 2020, Çarşamba 13:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı hazırlandı.

Türkiye'nin AUS alanında yakın dönem hedeflerini kapsayan "AUS altyapısının geliştirilmesi", "sürdürülebilir akıllı hareketliliğin sağlanması", "yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması", "yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması", "veri paylaşımı ve güvenliğinin sağlanması"nı içeren 5 stratejik amaca ulaşmak için 31 eylem belirlendi.

Ülkenin AUS politikalarının ve projelerinin etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla bu alanda ihtiyaç duyulan konularda mevzuat çalışmaları yapılacak. Akıllı ulaşım sistemleri mimarisi hazırlama çalışma grubu kurulacak. ABD ve Avrupa Birliği'ndeki örnekler incelenecek.

İl trafik kontrol merkezleri kurulacak

Şehirlerde hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım amacıyla trafiğin izlendiği, kontrol edildiği, elde edilen verilerle bilgilendirme ve planlamaların yapıldığı il trafik kontrol merkezleri kurulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bölge müdürlüklerinde de trafik kontrol merkezleri kurulacak. Bu merkezler üzerinden trafik akış, yoğunluk ve olay verileri anlık gözlemlenebilecek. Ayrıca anlık trafik akış verisinin elde edilmesi, geleceğe dönük planlama ve olay tahminleri yapabilmek amacıyla sensörler kullanılarak trafik ölçüm ve gözlem altyapısı oluşturulacak.

Mevcut trafik kontrol merkezleri güncel AUS mimarisine uygun hale getirilecek. Kurulacak trafik kontrol merkezleri o ildeki tüm kontrol merkezleriyle (tünel, köprü gibi) entegre çalışacak.

Trafik izleme, ölçüm ve yönetim maksatlı olarak kurulacak olan AUS sistemlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla KGM sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısı tesis edilecek.

Akıllı otopark projeleri 

Şehir içinde trafik oluşmasına yol açan nedenlerin başında gelen park yeri sorunlarına yönelik, büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek teşkil edecek uygulama geliştirilecek.

Çalışma kapsamında otoparklardaki boş-dolu park alanı sayısının online izlenmesini sağlayacak altyapı kurulacak. 2022'ye kadar otopark içinde uygun bir noktaya elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri

Akıllı ulaşım sistemleri konusunda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Özellikle otonom sistemler, robotik, büyük veri, yapay zeka ve yeni nesil haberleşme teknolojileri konularındaki çalışmalar AUS kapsamında destek programlarına dahil edilecek.

Engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için ulaşımda yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri dokümanı hazırlanarak kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Toplu taşıma hizmetleri konusunda bilgilerin yolculara doğrudan ve anlık ulaşması amacıyla yolcu bilgilendirme sistemlerinin kurulumu sağlanacak.

Kazaları engelleyecek elektronik sistemler

Ülke çapında ortak bir ödeme sistemi geliştirilecek ve hazırlanacak kartla tüm toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmak mümkün olacak.

Sürücülerin emniyetli ve konforlu seyahati için yol, hava ve acil durumlara ilişkin bilgilendirme yapacak radyo kurulacak.

Kaza kara noktalarında kazaları engelleyecek elektronik sistemler hayata geçirilecek.

Akıllı park alanları 

Araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servisler yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojileri kullanılan "Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi" ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının gerekliliklerinin belirlenmesi için çalışma yapılacak.

Tehlikeli mal ve yük taşımacılığı yapan araçlar için akıllı park alanları oluşturulacak.

Hemzemin geçitlerdeki can ve mal kayıplarının azaltılması, güvenli sürüş, kontrollü geçişin sağlanması için akıllı trafik kontrol sistemleri kurulacak.

Genelge yayımlandı

Konuyla ilişkin genelge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, "İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi" vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı" kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri istendi.

Etiketler: Türkiye, akıllı ulaşım ağı
Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 1178 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu

    Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü

    ABD'de dış ticaret açığı haziranda azaldı

    Türkiye'den Lübnan'a yardım

    Lübnan yönetiminden 'birlik' mesajı

    'Mücadeleyi hastalığa yakalananlara bırakmayın'

    Libya Başbakanı, İtalya Savunma Bakanı ateşkesi görüştü

    Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi

    Türk Kızılay Lübnan'a gidecek

    AB Lübnan'a yardım gönderiyor

    Bedelli askerlik ücreti belli oldu

    Üniversite tercihleri yarın başlıyor

    Yarın yurt genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

    Koronavirüsün genom haritası çıkarılacak

    'Lübnan'daki patlamada 6 Türk vatandaşı yaralandı'

    Otomotiv ihracatına AB ülkeleri damga vurdu

    Lübnan Savunma Bakanı: Sorumlular cezalandırılacak

    Dünya'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18 milyon 704 bini aştı

    'Suriyeliler araçları için MTV, muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü'

    Gram altın rekora doymuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnanç gruplarının bayram buluşması
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette sevenler nasıl buluşacak?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor...
    Ahmet BATTAL

    Siyasetteki dağınıklık ve sonrası
    Faruk ÇAKIR

    Elçiye zeval olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya madem fânîdir; değmiyor alâka-i kalbe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kurbanlıklar elde kaldı
    Genel

    Kumar belası aldı başını gidiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.