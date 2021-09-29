Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinin farkında

‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırması‘nın sonuçlarına göre, iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalık oranı yüzde 75 seviyesinde.

Araştırma, Yuvam Dünya Derneği ve KONDA araştırma şirketi tarafından Nisan 2021’de 74 ilde telefon yoluyla yapıldı. Ulaşılan 3 bin 22 kişiye farkındalık, kırılganlık ve sorumluluk alanında 10 farklı soru soruldu. Araştırma sonuçlarına göre, iklim değişikliğinin hava olaylarına ve tabiata etki ettiği konusunda toplumun dörtte üçünde yaygın bir farkındalık bulunuyor. KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın sonuçlara ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Üç temel mesele var; birincisi bu toprakların insanları problemin ne olduğunun farkındalar. İkincisi problem karşısında kendilerini kırılgan ve zayıf görüyorlar ve üçüncüsü bu konuda devletin öncülüğünde herhangi bir seferberlik veya politika üretildiğinde davranışı değiştirme konusunda arzulu ve istekliler.” Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise şunları söyledi: “Araştırma sonuçlarında devlet ya da diğer kurumların harekete geçmesi halinde kişilerin bu hareketi destekleme yönünde çalışma arzusu içinde olduğunu görüyoruz”