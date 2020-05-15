Üç kuaför çalışanı pozitif çıktı

Malatya’da koronavirüsü tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına yapılan testlerde 3 kişide Covid-19 tespit edildi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte berber, güzellik salonu ve kuaför çalışanlarına yönelik yapılan korona virüsü testlerinde 3 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Bentli, virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunun unutulmamasını isteyerek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söyledi. AA

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