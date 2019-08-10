Ucuz akaryakıt alarmı

Kurban Bayramı ve yıllık izinlerini birleştirerek uzun yola çıkacak sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları uyardı.

Palandöken, “Son günlerde art arda yaşanan otobüs yangınları, kaçak ve katkı maddeli akaryakıtı yeniden gündeme getirdi. Bayramla birlikte yıllık izinlerini birleştirerek uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız ucuz akaryakıta aldanarak felâketlere sebebiyet vermemeli. Piyasa ortalamasının altında satılan akaryakıt, katkı maddeli ya da kaçak olabilir. Üç kuruş daha ucuza akaryakıt almak için hem kendi canınızı hem de trafikteki diğer vatandaşların canını riske atmayın. Akaryakıt alırken bildiğiniz ve güvendiğiniz istasyonları tercih edin” dedi. Ankara - Recep Gören

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