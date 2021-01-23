Ülke genelinde huzur uygulaması

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.

Uygulama 81 ilde, 6 bin 378 noktada 59 bin 337 personelin katılımıyla gerçekleştirildi

Uygulamada, 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi.

Kontrollerde 82 aranan araç tespit edildi, 1.519 araç trafikten men edildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında; 1 alışveriş merkezi, 21 işletme ve bin 471 kişiye tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.

Uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında metruk binalar, park, bahçe, mesire, yürüyüş alanları ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda Covid-19 denetimlerini de kapsayan yol uygulaması şeklinde, 15:00-17:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar ve kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile alışveriş merkezi haline gelen bulvar, cadde, sokak, pasaj, sosyete pazarı vb. yerlerde, 19:00-21:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde yapıldı.