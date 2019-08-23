Umre kayıtları başladı

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre programına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak, il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak. "7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük" programlar halinde gidilebilecek umre için öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatilinde 8 günlük program hazırlandı. Bu kapsamda ilk kafile 15 Eylül'de yola çıkacak. AA

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