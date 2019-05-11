Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın çıktı

Üsküdar'da bir yolcu teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Üsküdar’da bir yolcu teknesinin makine dairesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan tekne bir anda duman içinde kaldı. Tekne kıyıya yaklaşırken teknedeki yolcular, çevredeki tekneler ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Ölen yada yaralanan olmazken teknede maddi hasar meydana geldi.

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.