Valiliklere ‘yaya önceliği’ genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre bugünden itibaren trafikte yaya önceliği denetimleri arttırılacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu 81 İl Valiliği’ne “Yaya Önceliği/ Güvenliği” genelgesi gönderdi. Genelgede, sürücü ve yayaların doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunda “yaya önceliği” algısının güçlendirilerek yaya kazalarının azaltılması ve yaya güvenliğinin sağlanması için yapılması istenilen çalışmaların birkaçı şöyle sıralandı: “Eksik ve yenilenmesi gereken işaretlemeler tamamlanacak ışıklı ve trafik görevlisi bulunan kavşaklarda yayaların ışık ve görevlinin talimatına göre hareket etmesi gerektiği vurgulanacak. Sürücülerin bu geçitlere yaklaşırken dikkatlerini çekmek amacıyla ‘önce yaya’ ikonlarının yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak bütün geçitlere uygulanması sağlanacak. Kaldırımlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, cep telefonu denetimler artacak. Çalışmaların Mayıs ve Haziran aylarında da kararlılıkla sürdürülerek, karayolu üzerine çizilen “Önce Yaya” ikonlarının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlanması için ilgi mülkî idare amirleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.