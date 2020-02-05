Van'da çığ felaketi: Vefat edenlerin sayısı 23'e yükseldi

Van'da çığ altında kalan yurttaşlar için arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine çığ düştü. Yaşanan ikinci çığ faciasıyla birlikte can kaybı 23'e yükseldi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü" açıklamasında bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler. İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi" dedi. Yapılan son açıklamalara göre vefat edenlerin sayısı 23'e çıktı.

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