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25 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Van'da kaybolan 3 yaşındaki minik Şeyma 6 saat sonra bulundu

25 Nisan 2021, Pazar 09:00
Van'ın Muradiye ilçesinde sokakta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye ilçesinin Devetaş Mahallesi'nde ikamet eden Güzel, dün saat 17.00 sıralarında oyun oynadığı sırada kayboldu.

 

Kendisinden haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İç Güvenlik Timi, güvenlik korucuları, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığından 2 Komando Timi, İz takip köpeği timi, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

 

Havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone, karadan da iz takip köpeği ve görevlendirilen personelin çalışması sonucu kayıp çocuk yaklaşık 6 saat sonra bulundu.

Yaşadığı bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Mikail mezrasında ekiplerce sağ bulunan Şeyma Nur Güzel, ailesine teslim edildi.

Güzel'in yakınları, çocuklarının bulunması için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

 

AA

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