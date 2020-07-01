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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır'

01 Temmuz 2020, Çarşamba 20:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:

"Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir."

"Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız" diyen Sağlık Bakanı Koca, "Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır." şeklinde konuştu.

Koca, "Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim. Günlük ortalama 50 bin test yapıyoruz, ölüm oranlarının Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğunu biliyoruz." dedi.

5 ilde vaka sayılarında artış

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır. Son bir ayda Kovid-19 pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor. Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor. (Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0,24."

Son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi vefat, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu.

AA

Etiketler: virüs
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