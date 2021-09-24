Yağış altında parkta sabahladılar

Pandeminin ardından döndükleri üniversitelere derin bir umutsuzluk içinde başlayan, barınma krizinin ortasındaki öğrenciler, günlerdir parklarda sabahlayarak seslerini duyuruyor.

Barınamıyoruz

İstanbul’da, soğuk bir gecede, sağanak yağış altında parkta sabahlayan gençler, eylemlerinin 4. gününde “Bu eylem milyonlarca insanın gerçeğini sembolik hâle getiriyor” derken, öğrencilere destek olmak için nöbete giden vatandaşlar da “Bizim eğitimli insanlara ihtiyacımız var, nasıl geleceğimizin doktoru, mühendisleri olacaklar?” diyor. Üniversite öğrencileri, eylemlerinin dördüncü gününde İzmir’de bazı öğrencilerin ailelerinin polis tarafından aranmaya başladığını belirtti. Öte yandan öğrenciler, barınma sorunlarını dinleyen ailelerinin de bu harekette kendilerine destek olduğunu vurguladı. T24’ün haberine göre, ismini vermek istemeyen İstanbul Üniversitesi öğrencisi şehir dışından geldiğini, ev bulamadığı için ablasının yanına taşındığını anlattı. “Ablamın yanında sığınmacıyım” diyen öğrenci, ablasının dört nüfuslu 1+1 evinde beşinci kişi olduğunu belirtti.

Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız

Ankara Sanayi Odası İş Dünyası Büyükelçiler Resepsiyonu’na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yurt sorununa ilişkin soruları cevapladı. T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, “Şu ana kadar başvuru yapan 2 bin 400 öğrencimiz var. Halen de başvuru geliyor, 3 bini bulur gibi görünüyor. 3 bini de geçebilir. Geçse de sonuna kadar desteğimiz sürecek. Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin imkânlarını başka şeylere harcamaktansa öğrenciye harcamak en güzeli” ifadelerini kullandı.