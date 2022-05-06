Yağmur duasına çıktılar

İzmir’in Kiraz İlçesi’nde Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Kaymakam Onur Titiz, düzenlenen yağmur duasına katıldı.

İzmir’in Kiraz İlçesi’nde yaşanan kuraklık nedeniyle yöre sakinleri yağmur duasına çıktı.

Kiraz’ın Kutlu Başaran Mahallesi’nde topluca namaz kılınıp yağmur yağması için dualar edildi. Yağmur duasına Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de katıldı.

İzmir - anka

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2