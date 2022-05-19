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19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Yalnız yaşayanlar artıyor

19 Mayıs 2022, Perşembe 20:44
Türkiye’de tek başına yaşayanların oranı hızla yükseliyor. Veriler aile yapısının son yıllarda ciddi değişime uğradığını gösteriyor. Tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il % 29 ile Tunceli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014’te tek kişilik hanehalkı oranı yüzde 13,9 iken bu oran 2021’de yüzde 18,9’a kadar çıktı. Bu da son 7 yılda tek başına yaşayanların oranının yüzde 36 arttığını gösteriyor. Ortalama hanehalkı büyüklüğü de düzenli şekilde azalıyor. Bu durum ailelerin küçülmesi demek. Boşanmaların artmasıyla anne ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin oranı da artıyor. Euronews’deki habere göre 2014’te hanehalkının yüzde 13,9’u “tek kişi”den oluşurken bu oran her yıl düzenli şekilde arttı. 2017’de yüzde 15,4’e yükselen tek kişilik hanehalkı oranı 2019’da yüzde 16,9’a çıktı. 2020’de yüzde 17,9 olan tek başına yaşayanların oranı 2021’de yüzde 18,9’a ulaştı. 

Aileler giderek küçülüyor

Peki, hangi illerde kişiler tek başına yaşıyor?

İllere göre hanehalkı tiplerine bakıldığında 2021 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 29 ile Tunceli. Tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 10,8 ile Diyarbakır ve Batman oldu. Hanehalkı büyüklüğü de düşüyor. 2008’de bir hane ortalama 4 kişiden oluşurken bu sayı 2021’de 3,23 kişiye kadar geriledi. Bir ailede yaşayan kişi sayısını gösteren hanehalkı büyüklüğü 2009’dan bu yana hep düşüyor. Türkiye’de son dönemde evlenme oranı düşerken boşanma oranı hızla yükseliyor. 2021’de 562 bin evlilik yapıldı, 174 bin de boşanma kayda geçti. 2001-2021 arasını kapsayan son 20 yılda bin kişilik nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden ‘kaba evlenme hızı’ yüzde 20 düşerken ‘kaba boşanma hızı’ ise yüzde 47 arttı. 

Haber Merkezi

Etiketler: yalnız
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