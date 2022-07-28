Yarı tok, yarı aç yaşıyoruz

Niğde’li tarım işçileri günlük 150 lira yevmiyeye çalıştıklarını belirterek, “Ailecek tarlaya gelip çalışmazsak aç kalacağız” dediler.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan tarım işçileri günlük 150 lira yevmiyeye çalıştıklarını belirterek, “Ailecek tarlaya gelip çalışmazsak aç kalacağız” dediler. Çocuklarından küçük olanları evde bırakıp biraz büyük olanlarla tarlaya gelen kadın işçiler de “Geçen sene 5 lira olan şeker 25 liraya çıktı. Geçen sene 90 lira olan yevmiyemiz ise 150 lira oldu. Şeker hesabına bakarsak yevmiyemiz 500 lira olmalıydı” derken ve temel gıda ürünlerine gelen zamlar karşısında emeğin değerinin çok düşük kaldığına dikkat çektiler. Tarım işçisi ise “Halin nedir diye soran olmuyor, vatandaş perişan” diyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Gürer’in “Geçinebiliyor musunuz?” diye sorduğu işçiler, verdikleri cevaplar ülkemizin ekonomik krizin gidişatının adeta bir özetini yaptılar. Tarlada çalışan tarım işçisi, “Ailecek gelip 5-6 yevmiye almasak aç kalırız” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.