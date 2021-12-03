Yeni Asya Bursa Kitap Fuarı'nda

Bursa 2.Kitap Fuarı’nda okuyucular Yeni Asya Neşriyat standını doldurdu. Tarihçi, yazar Rıfat Okyay kitaplarını imzaladı.

Bursa 2.Kitap Fuarı’na geri sayım bitti. 03-12 Aralık tarihleri arasında sürecek olan fuara 220 yayınevinden katılım sağlandı. Yoğun katılımla devam eden fuarın açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Türkiye’de Azerbaycan edebiyatının daha geniş kapsamlı tanınmasını isteyen Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev onur konuğu olarak çağırıldı. 220 yayınevi arasından dolu dolu standıyla dikkat çeken Yeni Asya Neşriyat, kalabalıkların ilgi odağı oldu. Yeni çıkan Fihrist Risalesi gözleri kamaştırdı.

İndirimli kitaplar yüzleri güldürdü

Bütün kitapseverlerin akın ettiği fuarda başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere diğer yayınlar da okuyucularla buluştu. Okuyucuların heyecanla kitaplarını imzalattığı fuarda, yazarımız Rıfat Okyay kitaplarını imzaladı. İndirimli satışa sunulan kitaplar okuyucuları sevindirdi. Bursa 2.Kitap Fuarı her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

İSTANBUL- Lütfiye Kef Özdemir