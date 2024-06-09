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9 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Yola çıkarken dikkat!

09 Haziran 2024, Pazar 18:01
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı ve yaz tatili için yola çıkacak sürücülere araçlarının bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunarak, "Otomobillerin motor, lastik, far, egzoz, fren, akü, klima, silecek, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerinin yapılması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve aksaklıkların ortadan kaldırılması güvenli sürüş için son derece önemli." dedi.

Erkoç, yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla trafikteki özel araç sayısının artacağına dikkati çekti.

Ülkede meydana gelen trafik kazalarında yüzde 88'le sürücü kusurlarının ilk sırada yer aldığını anımsatan Erkoç, "Bu yıl itibarıyla ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyona yaklaştı. Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla vatandaşlarımız memleketlerine, yazlıklarına gitmek isteyecek, birçoğu özel araçlarıyla yola çıkacaktır." diye konuştu.

Erkoç, tatilde yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlara işaret ederek, "Bayram tatilinin hüsrana dönüşmemesi için yola çıkmadan önce araçlarımızın periyodik bakımını yaptırmak hayati önem taşıyor. Otomobillerin motor, lastik, far, egzoz, fren, akü, klima, silecek, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerinin yapılması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve aksaklıkların ortadan kaldırılması güvenli sürüş için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"İki saatte bir mola vermek sürüş güvenliğini artıracaktır"

Alınabilecek küçük tedbirlerle trafik kazalarının önüne geçilebileceğinin altını çizen Erkoç, şu değerlendirmede bulundu.

"Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimizin yolculuk öncesi dinlenmesi ve uykusunu almış şekilde yola çıkması, olası kazaların büyük ölçüde önüne geçecektir. Ayrıca yolculuk esnasında iki saatte bir olmak üzere küçük molalar vermek, dikkatli ve özenli olmak, hem sürüş konforunu hem de sürüş güvenliğini artıracaktır. Bunun yanında sindirimi zor yiyecekler tüketmek, sürücülerin uykusunun gelmesine ve mide rahatsızlıkları yaşamasına sebep olabilir. Bu yüzden uzun yolculuklarda tüketilen yiyeceklere dikkat etmek de büyük önem taşıyor."

Erkoç, sürücülere yolculuk esnasında aceleci ve dikkatsiz davranmaması tavsiyesinde bulunarak, hız limitlerine uyulmasının büyük ölçüde kazaların önüne geçeceğini belirtti.

Trafik kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Erkoç, özellikle emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını kaydetti.

AA

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