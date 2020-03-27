Yolcu sayısı Marmaray’da yüzde 85 düştü

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasının yasaklanması, kamuda kısmi evden çalışma uygulamasına geçilmesi, özel işletmelerin evden çalışmaya yönelmesi veya faaliyetlerine ara vermesi toplu taşıma kullanıcı sayısını düşürdü.

Bu kapsamda yolcu talebinin düştüğü ulaşım araçları arasında Marmaray ve Başkentray da bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, günde ortalama 460 bin kişiye hizmet veren Gebze-Halkalı banliyö hattında (Marmaray) bu sayı, yüzde 85’e varan oranlarda düşerek 70 bin yolcuya geriledi. Kayaş-Sincan hattında günde ortalama 42 bin yolcuya hizmet veren Başkentray’da ise yolcu sayısı yüzde 68 azalarak 14 bine düştü. AA

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