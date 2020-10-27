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28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yurt genelindeki yangınlara ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama

27 Ekim 2020, Salı 21:38
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ve Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınlarının devam ettiğini söyledi.

Pakdemirli, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde orman yangını çıkan bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ülke genelinde meydana gelen yangınlarla ilgili bilgi verdi. 

Toplam 17 yangın meydana geldiğini aktaran Pakdemirli, "Bugün itibarıyla ülkemizde 14 yangın ve 3 zirai yangın olmak üzere Orman Teşkilatı 17 yangınla mücadele etti. 2'si hariç diğerlerinin hepsi kontrol halinde, soğutma faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.

Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki yangına ilişkin, "Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil." diye konuştu.

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının da kısmi şekilde kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangınla ilgili şöyle konuştu:

"Bugün 14.25 sularında çıkan ve 14.35'te ilk müdahalenin yapıldığı bu yangına 139 arazöz, 15 dozer, 650 personel müdahale ediyor. Meteorolojik koşulların zor 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef tabii ki yangın sarp coğrafi koşullar altında ilerledi. Tabii ki buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki'de bazı tahliyeler ihtiyaten yapılmış ancak vatandaşlar da bu evlerine geriye döndü. Yangının çıkış sebebi olarak da otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili de herhangi bir bağlantı valiliğimiz tarafından şu anda bulunmadı. Arkamda yer alan özellikle taş ocağının karşı tarafı kuzey olarak arkada görülen yangın şu an da en büyük odak noktamız. Tabii ki coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerinin de devam ediyor olması biraz daha çalışma koşullarımızı zorluyor ancak inşallah en kısa zamanda kontrol altına alma konusunda da arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar."

Sabotaj ihtimali

Pakdemirli, bir gazetecinin yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var."

Bakan Pakdemirli, yangının yerleşim yerlerine sıçrama durumuna ilişkin bir soruyu, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok. Sadece bir tane evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor." şeklinde cevapladı.

AA

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