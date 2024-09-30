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30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yurt geneline fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

30 Eylül 2024, Pazartesi 03:57
Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz'de de öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkili olacak.

Güney Ege'nin güneyinde ise rüzgar, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinden sonra batıda, salı öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış etkili olacak

Pazar akşam saatlerinden itibaren Edirne'den başlayarak zamanla Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, pazar gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Pazar gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova ve Bursa'da, sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA

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