Yurttaki 112 yangının 107'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı. AA

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