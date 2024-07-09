Zamlar kontak kapattırıyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına Temmuz ayı itibariyle altı aylık üretici enflasyonu (ÜFE) olan yüzde 19,49 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı getirilmesinin ardından motorin ve benzinin litre fiyatı 46 TL’yi aştı. ÖTV’ye yapılan son zamla birlikte bir yılda benzinin fiyatı yüzde 72,5, motorinin fiyatıysa yüzde 81 artmış oldu.

VOA Türkçe’nin haberine göre, minibüs yolcu ücretlerine İzmir’de geçen ay zam yapılmasına rağmen akaryakıta gelen son zam minibüsçüleri bir kez daha zora soktu. Tamir, bakım, sigorta, kasko gibi maliyetlerinin artması nedeniyle uzun dönemdir sıkıntıda olan minibüsçüler, devletten ticari taşıtlara akaryakıta indirim istiyor. İzmir’de minibüs şoförlüğü yapan Halit Önen, Karşıyaka ilçesindeki minibüs durağında bulunan 33 araçtan 8’inin zammın ardından kontak kapattığını söyledi. Önen, “Para kazanamıyor mal sahipleri. Gelir, gideri karşılamıyor. Zaten yazın ortasındayız, okullar da kapanmış durumda, millet tatiline gidiyor. İşler de yok. Araçlar da kapatıyor, hiç çalışmıyor” dedi. Haber Merkezi

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