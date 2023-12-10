Zonguldak’taki heyelanda 2 kişi öldü

Zonguldak’ta Asma Mahallesindeki heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlu öldü.

Zonguldak’ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zonguldak’ta 9 Aralık’ta merkez ilçe Asma Mahallesi’nde iki katlı bir evin heyelan sebebiyle çöktüğü, 2 vatandaşın göçük altında kaldığı belirtildi. Açıklamada, “Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Asma Mahallesi Tulumba Sokak’ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçaları nedeniyle yıkılmıştı. Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15’i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. AA

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