Kasım Genbay’ın ardından

Kasım Genbay ile evlerimiz Batman’da aynı sokaktaydı.

Ben Nurlar’ı 1974 yılında tanıdıktan sonra muhtemelen kendisi de bir iki sene sonra Nurlar’ı tanımıştı. Liseden sonra Mersin Öğretmen Okulunu bitirdi. Uzun yıllar Batman’da öğretmenlik ve Halk Eğitim Merkezi’nde müdürlük yaptı.

İki yıl önce konuştuğumuzda hanımının vefat ettiğini söylemişti. 1980’den önce İstanbul’a fırsat buldukça gelir, Cağaloğlu’ndaki Yeni Asya Gazete binasında buluşur sohbet ederdik. Isparta Yurdu’nda misafir olarak kalırdı. O İstanbul’a geldiğinde Batmanlı Nur Talebesi öğrenci kardeşlerle biraraya gelir, güzel günler geçirirdik. Eylül 2021’de Pankreas kanserine yakalandığını duyduğumda çok üzülmüştüm. 9 Aralık 2021 günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. 10 Aralık 2021 günü Batman’da cenazesi defnedildi. Beyefendi, sakin, mütevazi bir kardeşimizdi.

Kimsenin kalbini kırmamaya gayret eder, az konuşurdu. Sessizdi ve sessizce Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Hastalığından şikâyetçi değildi, tevekkülle karşılamıştı. Rabbim Kasım Genbay kardeşimize gani gani rahmet etsin, mekânı Cennet olsun. Ailesine sevenlerine sabırlar versin. Amin.