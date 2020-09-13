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13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Ramazan Özçelik’in ardından

Zeki Şimşek
13 Eylül 2020, Pazar
Ramazan Özçelik 1974 yılında kurulan İstanbul Fatih Adalet Partisi Gençlik Kolu kurucularındandı.

Kurucular ve üyeler arasında bulunan Demokrat Nur Talebeleriyle hep beraberdi. Vefat ettiği 8 Eylül 2020 tarihine kadar hep Demokrat kaldı, Yeni Asya‘yı, Nur Talebelerini, Bediüzzaman’ı, Risale-i Nurlar’ı hep savundu. Demokrattı, Demirel hayranıydı. 1980 darbesinden sonra Doğru Yol Partisi’nde siyasete devam etti.

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yerleşti ve siyasete orada devam etti. Bir dönem Kıbrıs ÖRP Partisi’nin Genel başkan yardımcılığını yaptı. Kıbrıs’ta TV’lerde kendisiyle birçok konularda röportajlar yapıldı. TV programlarında güzel konuşmalar yaptı. Uzun bir süreden beri hastaydı. Beyefendi, pratik zekâlı, iyi bir siyasetçi, güleryüzlü, iyi düşünen, iyi niyetli, naif, demokrat bir insandı.

Ruhu millet ve bayrak sevgisiyle dolu bir insandı. Katıldığı bir TV programındaki menfi bir soruya karşılık, Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebelerini savunmuş, Nur Talebesi birçok dostunun olduğunu AP Fatih Gençlik Kolları’nda beraber çalıştıklarını demokrat, dürüst, vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar olduklarını savunmuştu. 

Kasım 1975 ayında okumak isteyen, anarşiye hayır diyen üniversite talebelerinin Fatih Camii’ndeki basın bildirisinde ön sıradaydı. 1980’den önce Yeni Asya’dan yeni çıkacak bazı kitapların tanıtım afişlerinin İstanbul caddelerine yapıştırıldığı gecelerde sabahlara kadar hep ön tarafta çalışırdı. Adalet Partisi’nin İstanbul’daki bütün miting hazırlıklarında hep  vardı. 

Muhteşem 1978 Taksim’deki Bayrağa Saygı Mitingi’nin hazırlıklarında, Fetih Geceleri’nde, Mehmet Âkif Geceleri’nde hep beraber bizimleydi. 1977 yılı Mehmet Kutlular Abinin düğün gününde çok sevdiği arkadaşlarıyla beraberdi. Kıbrıs’taki arkadaşlarına bayrak, iman, millet, vatan ve insan sevgisini benimseten bununla yaşayan güzel  bir insandı. 

1974 yılından itibaren vefat edinceye kadar Adalet Partisi Fatih Gençlik Kolu’ndaki Demokrat arkadaşlarını ve Nur Talebesi dostlarıyla zaman zaman bir araya gelir irtibatını devam ettirirdi. Cenazesi 10 Eylül günü Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. Cenazesinde çok sevdiği Demokrat arkadaşları ve sevenleri onu yalnız bırakmamıştı. 

Hastalıktan dolayı çektikleri günahlarına keffaret olmuştur inşallah. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Demokrat Parti camiasının başı sağolsun.

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