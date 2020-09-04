Mehmet Gürbüz’ün ardından

Mehmet Gürbüz Abi meslaktaşımdı.

1 Eylül günü vefat etti. 5 aydır felçliydi ve yatalak olmuştu. Birkaç yıl önce Tekirdağ’dan taşınarak Arnavutluk’a yerleşmişti. İlk tanışmamız Kasım 1975 yılı, Fatih Sarıgüzel’deki dersane olmuştu.

Ben alt kattaki dersanede 2 yıl kaldığımda Mehmet Abi de hemen üstümüzdeki dersanede kalıyordu. 1978 yılında bir yıl aynı dersanede kaldık. Cemaatle namaz kılarken çoğu zaman imamlığı o yapardı. Sabah namazlarına uyanmayanları gür sesiyle ‘Hayye ales sela’ diye uyandırırdı. Okurken Yeni Asya Gazetesi’nin Muhasebe Müdürlüğünü yapıyordu. 1977’de Can bey, askere gittiğinde gazetemizin idare müdürlüğünü üstlenmişti. 1981’den 1983 sonunda ayrıldığım tarihe kadar gazetemizin Cağaloğlu ve Yenibosna binasında hep beraber çalıştık.

Bütün bildiklerini öğretirdi. 1982’de Yeni Asya Yayınevi ve Matbaanın Muhasebe Müdürlüğünü yaptı.

Neşeliydi espri yönü çok kuvvetliydi. Dersanedeki arkadaşın hatıralarını paylaşmayı çok severdi. 1976 ve1977’de Fatih, Sarıgüzel’deki dersane sokağımızdaki 25 esnafı gazetemize abone yapmıştı. Son yıllarda Risaleleri daha dikkatlice okur, fosforlu kalemle çizerek bütün tanıdıklarına watsaptan paylaşırdı.

Emeklilik dönemini memleketi Tekirdağ’da geçirdi. İmtihanı sona erdi. Hak’ka yürüdü.

İyiliğinden başka bir şey görmedik. Ağır hastalığından sonra vefatı inşallah manevî şehit hükmündedir.

Çok güzel bir insandı. Cesurdu, mertti. Yanlışları daima söyler ve çekinmezdi, sözüne güvenilirdi. Dostluğu kavi idi. Rabbim Mehmet Gürbüz Abimize gani gani rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah Cennetinde buluştursun.

Seni hep hayırla yadedecez Mehmet Abi.