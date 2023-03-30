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30 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Eyyâm-ı Ma’dûde’ye girerken...

Zeynep Özbey
30 Mart 2023, Perşembe
Kur’ân-ı Hakîm’de geçen ”Eyyâm-ı Ma’dûde” (sayılı günler)nin kıymetlisi bir Ramazan-ı Şerif’e daha erişmenin sonsuz şükrü ve sevinci içerisindeyiz. Yakın zamanda âhirete uğurladığımız sevdiklerimizin, kardeşlerimizin geçen sene son Ramazan Ayı imiş meğer... Kim, nereden bilebilirdi ki?

Kaç Ramazan Ayı daha görürüz? Bu Ramazan Ayı’nı bitirmeye ömrümüz vefa eder mi? Allahuâlem...

Fâni ömür dakikalarımızı bakîleştirecek, belki de bir ömre bedel kılacak bu sayılı günlere girerken güzel bir niyet ile Bismillâh demek elzem.

Ramazan kelimesi; çok kızgın, yakıcı güneş manasındaki “ramad” masdarı, yahut yaz sonunda ve güz mevsiminin başlarında yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki “ramadî” masdarından türemiştir. Nasıl ki ham meyveler, güneşin o kavurucu sıcağını, yakmasını bekler tâ ki olgunlaşıp, lezzetlensin. Aynen öyle de amellerimiz, ham kalan hissiyât ve letâifimiz de ancak Ramazan-ı Şerifi idrâk ve ihyâ ile, ondaki terbiye ile kemâle erer, şirin, tatlı meyveler verir.

Sene içerisinde gaflet, mâlâyâniyât, lehviyât ile kirlenmiş, tozlanmış amellerimiz, ruhlarımız ancak Ramazan’ın o bereketli,rahmet ve mağfiret yağmurlarıyla arınabilir.

Bizler için yeni fırsatların, yeni umutların, tevbe ve istiğfarlarla arınmış yeni başlangıçların, halktan Hakk’a dönüşlerin, yakarışların, hakikatiyle kavrulup kemâlâta ermenin vesilesidir Ramazan. 

Akılları geveze, ruhları serseri eden, kalblerin de hakâik-ı imâniye ve İslâmiye’ye karşı şevkini kıran  gündemlerden uzaklaşıp; yara aldığımız, hüzünlenip içimizi yakan, türlü türlü evhama maruz kalıp, tekrarından korktuğumuz musibetlerden dergâh-ı İlâhiye’ ye iltica etmenin, O Rahmet’e itimâd edip teslim olmanın tam da vaktidir Ramazan.

Bize yeniden bahşedilen bu Ramazan-ı Şerif’in; sayılı ömür dakikalarımıza âb-ı hayat olup, içindeki rahmet, bereket ve mağfiretiyle nice güzelliklerin, hayırların, umutların, müjdelerin, Kur’an ve iman hakikatlerinin hayatımızda neşv-ü nemâ bulmasına vusulü için niyet ediyor ve bu niyetimizde muvaffakiyeti Rabb-i Rahimimiz’den  niyaz ediyoruz.

Hicrî 1444 Ramazan-ı Şerîfimiz mübarek olsun.

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