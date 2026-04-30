"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Bediüzzaman çağı

Abdil YILDIRIM
30 Nisan 2026, Perşembe

Sözler’inde Nur'lar çağlar Üstadım, 
O Nur’la değişir çağlar Üstadım,
Sen gideli atmış altı yıl oldu,
Ardından bir tarih ağlar Üstadım.

 A. Y.

Her sene 23 Mart'tan itibaren "Bediüzzaman Haftası" adı altında çeşitli merkezlerde programlar tertip edilir, Bediüzzamanı hizmetleri ve hatıraları yad edilerek ruhuna fatihalar ve dualar gönderilir. Mevlâna Hazretleri "Ölüm günüm doğum günümdür" dediği için vefat yıldönümlerinde Şeb-i Arus merasimleri ile anıldığı gibi, Bediüzzaman'ın da vefat yıldönümleri bir bayram havasında geçmektedir. Zira o, ölümü bir terhis tezkeresi olarak görmüş, asıl vatana dönüş ve dostlara kavuşmak olarak kabul etmişti. Onun için Bediüzzaman'ı anma programların da yas tutulmaz, hüzün olmaz. Nur Talebelerinin bir araya gelerek hasret gidermesi, kucaklaşması ve hizmet sevinçlerinin paylaşılması için bir vesile olarak kabul edilir. Ayrıca, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiramın ve Allah dostlarının ruhu için Kur'ân tilavet edilir, mevlid okunur, toplu halde dualar edilir.

Bu anma programlarının bir başka gayesi de, Bediüzzaman'ın telif ettiği ve Kur'ân'ın manevî bir mu’cizesi olan Risale-i Nur'u geniş kitlere anlatmak ve anlaşılmasını sağlamaktır. Zira ahirzamanın hastalıklarının reçetesi, Risale-i Nur'dadır. Cenab-ı Hak, "Yaş ve kuru ne varsa hepsi, Rabbinin katındaki apaçık bir kitaptadır"1 buyurarak, insanın muhtaç olduğu her ne varsa, Kur’ân'da var olduğunu ifade ediyor. Kur’ân'ın manevî bir mucizesi olan Risale-i Nur’da da, bugün insanlığın her derdine çare olacak, her meselesini çözecek reçeteler mevcuttur. 

Bu seneki Bediüzzaman'ı an(la)ma programları haftayı aşmış, bir ayı da geride bırakmış bulunuyor. Ankara'da yapılan "19. Risale-i Nur Kogresi"  ile Bediüzzaman'ın görüşleri ışığında, "Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi" adı altında yapılan programla, insanlığın bugün içinde bulunduğu buhranlardan çıkış yolları gösterilmiştir. 

Deccalizm ve Süfyanizm gibi inkârı ulûhiyet akımlarının dünyayı sardığı, akılların  gözlere indiği, maddenin manayı boğduğu, insanlığın manevî cephesinin târûmar edildiği bir zamanda, sarsılan manevî temellerini yeniden yerine oturtulması için Risale-i Nur'a olan ihtiyaç dile getirilmiştir. Hayatı bir cidâl (çarpışma, boğuşma) olarak gören, başkalarını yutmakla beslenen, hakkı kuvvette bilen, saadetini sadece maddede arayan, bütün gayesi, kendi menfaatini düşünmek olan, “Ben tok olayım, başkaları açlıktan ölsün bana ne diyen bir anlayışa karşı,  kuvvet yerine hakkı, zulüm yerine adaleti, menfaat yerine fazileti, adavet yerine muhabbeti, mücadele yerine muaveneti ikame edecek çareler gösterilmiştir. Kur’ân eczanesinden terkip ederek insanlığın hizmetine sunulan bu nurlu reçetelerle,  âdeta, ahirzamanda yeni bir Asr-ı Saadetin mümkün olduğu dile getirilmiştir. 

Risale-i Nur’un yazılması, yazının icadından daha değerli, kalplerin fethi İstanbul’un fethinden daha büyük bir fetih, dinsizliğin ve deccalizmin temellerinin yıkılması, Bizans’ın temellerinin yıkılmasından daha önemlidir. Bu sayede  deccalizm  tamamen çökecek, kapitalizm ortadan kalkacak, hakikî adalet ve yüksek medeniyet menbağı olan İslâmiyet hükmünü icra edecektir. İslâmiyete gebe olan Avrupa ve Amerika’da ise kutlu doğumun sancıları başlamıştır. Bu müjde tahakkuk ettiği zaman, tarihçiler Yakınçağ’ın sona erdiğini ve yeni bir çağın başladığını ilân edeceklerdir. Bu çağa da “Bediüzzaman Çağı” denilmesi hem münasip, hem de müstehaktır.

Dipnot:

1- Enam suresi, 59

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

    İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

    İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

    Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

    Diploma artık işsizlikten korumuyor

    Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

    ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

    Gıda enflasyonu tam gaz devam

    Emniyet’e yeni müdür

    "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

    Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

    "İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

    Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

    Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

    İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

    Gençler ne işte, ne okulda

    Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

