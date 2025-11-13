ŞİİR

Ömür sermayesi bitmek üzere, Senin arzuların bitmiyor gönül. Emellerin uzanıyor her yere, Hiç birine elin yetmiyor gönül. Her gün eksiliyor gücün kuvvetin, İşe yaramıyor malın servetin, Hudutları aşan şanın şöhretin, Kabirden öteye gitmiyor gönül. Çukurlar açılmış yanaklarında, Beyazlar belirmiş şakaklarında, Tebessüm donuyor dudaklarında, Gülmeye de gücün yetmiyor gönül. İbret nazarıyla çevrene bir bak, Her yerde ıstırap, her yerde firak, Fânî mahbupların peşini bırak, Sevmeye bir ömür yetmiyor gönül.

