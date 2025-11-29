Hayalim maziye uzandı bir an,
İslâm tarihine daldı gözlerim.
O nur ikliminde gezdim bir zaman,
Asr-ı Saadette kaldı gözlerim.
Zaman tezgahında tarih dokunur,
Nakışları bazen zulmet, bazen nur,
Baktım dört kıtada ezan okunur,
Yüreğim kabardı, doldu gözlerim.
Acı manzaralar gördüm bir ara,
Kalbimi dağladı yanan Buhara,
Talihsiz Gırnata geldi nazara,
Ağladım, bir pınar oldu gözlerim.
Her ne zaman çıkmış ise ikilik,
Bozulmuş saadet, kalmamış dirlik,
Sağlam ittihadla sağlanır birlik,
Tarihten çok ibret aldı gözlerim.