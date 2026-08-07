"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Fen mi konuşuyor, felsefe mi?

M. Said BAYRAKLILAR
07 Ağustos 2026, Cuma
Bazı kelimeler vardır; daha söylenmeden hükmü verilmiştir. İnsan o kelimeyi duyar duymaz meseleyi değil, onun çağrıştırdığı korkuları konuşmaya başlar.

Zihin savunmaya geçer, kalp gerilir. Böyle zamanlarda hakikat arayışı zorlaşır; çünkü mesele düşünülmesi gereken bir konu olmaktan çıkar, yaklaşılması tehlikeli bir alana dönüşür.

Hâlbuki bazen kavga ettiğimiz şey hakikatin kendisi değil, hakikatin üzerine giydirilmiş yanlış bir yorumdur. Bir fen meselesi karşımıza çıktığında onu iki cihetten dinleyebiliriz: Hadisenin kendisi ve o hadiseye yüklenen felsefe. Bu ikisi aynı şey değildir. Asıl karışıklık da çoğu zaman buradan doğar.

Mesela kâinatta kanunlar vardır. Bu cümle tek başına iman için tehlike değildir. Tehlike, “Öyleyse kanunlar kendi başına iş görüyor” denildiği zaman başlar. Çünkü kanun müstakil bir kudret değildir. Kanun, nizamın ismidir; nâzımın kendisi değildir. Nakıştır; nakkaş değildir. Ölçüdür; ölçüyü koyan değildir.

Risale-i Nur’un tabiat bahsinde yaptığı esas ayrımlardan biri de budur. Tabiat yok sayılmaz; fakat ona yaratıcı bir makam verilmez. Tabiat, İlâhî kanunların işleyişine verilen bir ünvan olabilir. Fakat kendi başına bilen, seçen, hikmetle hareket eden bir fail olamaz.

Aynı ölçü fenler için de geçerlidir. Fen, kâinattaki düzeni, ölçüyü, değişimi ve işleyişi anlatır. Fakat bazen materyalist bir felsefenin elinde başka bir dile zorlanır. Hadise aynı hadisedir; yorum değişmiştir. Fen susar, felsefe konuşmaya başlar.

Bediüzzaman’ın lise talebelerine verdiği cevap bu noktada dikkat çekicidir. Talebeler, “Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” dediklerinde, onlara fenlerin kendi lisanlarıyla Hâlık’ı tanıttırdığını söyler ve “Muallimleri değil, onları dinleyiniz” der. Buradaki ölçü açıktır: Problem çoğu zaman fende değil, fenni konuşturan zihniyettedir.

Fen, kâinat kitabının bir sayfasını okur. Fakat o sayfayı okuyan kişi, harfleri kendi hesabına konuşturursa mâna bozulur. Aynı sayfa mana-yı harfî ile okunursa marifete açılır; mana-yı ismî ile okunursa tabiata sapar.

Burada kendimize sormamız gereken soru şudur: Bir şeyin süreç içinde yaratılması, onun yaratılmadığını mı gösterir? Sebepler zinciriyle gelen bir netice, Müsebbibü’l-Esbab’ı gizler mi; yoksa daha geniş bir hikmeti mi gösterir? Tedricîlik, kudrete zıt mıdır?

Bu sorulara aceleyle cevap vermek kolaydır. Fakat asıl ihtiyaç, doğru ölçüyü bulmaktır. Çünkü bazı meselelerde ilk tepki imandan doğan bir hassasiyet gibi görünse de, zamanla düşünmeyi engelleyen bir alışkanlığa dönüşebilir.

Elbette imanî meselelerde hassasiyet gerekir. Modern dünyada pek çok fen meselesi, tevhidden kopuk bir dille anlatılmıştır. Bu yüzden bazı kavramlara karşı oluşan tepki sebepsiz değildir. Fakat dikkat başka, toptan mahkûmiyet başkadır.

Belki de burada yapılması gereken, meseleyi hemen iman-küfür terazisine koymak değil; önce “Burada konuşan fen midir, yoksa fen kisvesine bürünmüş bir felsefe mi?” diye sormaktır. Eğer konuşan şey tabiatı yaratıcılaştıran, tesadüfe kudret veren ve sebepleri fail yerine koyan bir felsefe ise, ona itiraz edilir. Fakat tevhid hesabına okunabilen bir fen meselesini susturmak değil, dinlemek gerekir.

Çünkü fenleri Allah hesabına dinlemeyi bilen bir zihin için kâinat suskun değildir. Asıl mesele, kimin konuştuğu değil; bizim hangi kulakla dinlediğimizdir.

Okunma Sayısı: 768
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ASKIN

    7.08.2026 18:28:57

    Mesele o kadar zor değildir.Sadece fen, bilim anlamına gelir ki bunun ismi materyalizm olur.materyalizmin felsefesi olmaz ve olmamıstır.Felsefe ıse İdealizm adını alır.Allah ile barısık olan ve onu tanıtan materyazmdeki yasa ve gayelerden ıdeaiızm ve otekı aleme ulasabilmaktır olay.metafizik denilen mefhum dan murat idealizmdir.nasılda numunesini gösterdik.

  • Mehmet Said Bayraklılar

    7.08.2026 12:15:01

    Çok teşekkür ederim Bülent abi. Güzel düşünceleriniz ve içten duanız için Allah razı olsun. Size de ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli cumalar diliyorum.

  • Bülent Bektaş

    7.08.2026 06:11:10

    Her zamanki gibi çok güzel bir yazı olmuş emeğinize sağlık Sağlıklı ve bereketli cumalar diliyorum

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

Enflasyonla mücadelede başarı yok

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

Pentagon’dan mühimmat siparişi!

İsrail kan istiyor

İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

Sosyal gerçeklik olan cemaatler hukukun değil sosyolojinin konusu

Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

İkinci el araçlar yaşlandı

Yeni krizimiz borç

Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım
Genel

Nurdan Katreler
Genel

SUFYAN THE HOLE-IN-HAND – 1
Genel

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz
Genel

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti
Genel

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı
Genel

Enflasyonla mücadelede başarı yok
Genel

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil
Genel

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.