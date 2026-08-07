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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Demokrasi ve Kemalizm

İbrahim ERSOYLU
07 Ağustos 2026, Cuma
Türkiye toplumu, Kemalizm’in kayıtlarından kurtulup tam bir demokrasiye geçmedikçe, sağ ve sol cenahtan hangi parti iktidara gelirse gelsin ülkenin rahat yüzü göremeyeceği; medenî ve müreffeh bir seviyeye yükselmeyeceği açıktır.

CHP’den ayrılanların kurduğu  Yeni Parti de yol ayrımında bulunmaktadır.  Alacağı siyasî tavır hem kendilerini, hem de ülkenin menfaatlerini derinden etkileyecektir.

Yeni Parti’nin içinden çıktığı CHP, yakın geçmişte yapılan seçimlerde seçmen kitlesinin yaklaşık % 30’unun tasvibini alan, Türkiye siyaset denkleminde ağırlığı olan bir partidir.

İçinde bulunduğumuz 21. Asır’da demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetleri yükselen değerlerdir. Hür dünyada insanlar ve sosyal ve siyasî kurumlar bu değerler istikametinde değişim yaşamaktadır. İçlerindeki bağnaz Kemalist grup müstesna, sosyal demokrat güçlerin, başörtüsü gibi dinî değerleri dışlayan eski tavırlarını terk edip, mütedeyyin kitle ile barışan ve demokrasiyi müdafaa eden bir çizgiye meylettikleri görülmektedir. Yeni Parti kurucu kadrosunun, Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazı kılıp Meclis’e gelerek partinin kuruluşunu ilan etmeleri bir değişime işaret etmektedir.     

Ülkemizde, dindar kimlikli hâkim siyasîler dahil, demokrasi muhaliflerinin, sosyal demokratların böyle bir tavır göstermelerinden pek memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Bunlar istiyorlar ki, bu gruplar müstebit ve dine muarız tavırlarını sürdürsün. Onlar da onu istismar ve ona hücum ederek yandaşlarını konsolide etsinler/kendilerine bağlamaya devam etsinler.  

HEM DEMOKRASİYİ, HEM  KEMALİZMİ SAVUNMAK ÇELİŞKİDİR

Ancak Yeni Parti’nin kurucu lider heyetinin kamuoyuna verdikleri mesajlarda, hem demokrasiyi, hem de Kemalizm’i aynı anda savunmak gibi bir çelişkisi vardır. Hâlbuki demokrasi ile Kemalizm’in bir arada olması işin tabiatına aykırıdır. Zira birisinin bulunduğu yerde diğeri barınamaz.

Demokrasi; insan hak ve hürriyetlerini, din ve vicdan hürriyetini, adaleti, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, kanun hâkimiyetini, istişareyi (meclisi), yasama, yargı ve yürütmenin bağımsızlığını demokratik bir yönetimin şartı olarak kabul eder.

Kemalizm ise, içinde demokrasinin ve insan hak ve hürriyetlerinin olmadığı, maneviyattan tecrit edilmiş, maddeci bir yapıya bina edilen, tek kişinin görüşlerini topluma kanun zoruyla dayatan bir rejimdir. Ne yazık ki ülkemizde anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelikleriyle devlet sistemi, hâlâ bu rejimle işlemeye devam etmektedir.

Yeni Parti’nin yönetimi ve mensupları, demokrasi ile Kemalizm arasında bir seçim yapmak durumundadır. İki zıt kutbu bir arada tutmak gibi, ikisini birden sahiplenmeleri pek inandırıcı olmamaktadır.

Son söz: Hür ve medenî ülkelerdeki sosyal demokrat partiler gibi, Yeni Parti’nin de, Kemalizm’den arınarak gerçek demokrat bir anlayış ve yapıya kavuşması hem onun, hem Türkiye’nin menfaatinedir.

Zira Türkiye toplumu, yıllardır hüküm süren istibdattan ve müstebit yönetimlerden bizar olmuştur; demokrasiye, hak ve hürriyetlere hasret kalmıştır. 

Ülkemizde demokrasiyi tesis etmeyi hedefleyen Ahrar/Demokratlarla işbirliği yapan, ideolojiden arınmış, manevî değerlerle barışık, sosyal demokrat bir parti, demokrasiye giden yolun açılmasına destek verip katkı sağlayabilir.

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Yorumlar

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  • Hüseyin ilhan

    9.08.2026 07:19:20

    CHP veya YENI PARTI bunların hiçbiri şu an AKP'nin KEMALIZME HIZMET ettiği kadar hizmeti yapamaz. Bakın yıllardır ülkede düşmana terkedilen 16 ada,52 adacik varken iktidarlar. Eğer bunu CHP YP veya başka bir parti yapsa 1 gün dahi koltukta oturamaz. Keza elektrikte her ay % 10 abonesi soyan ve bu soygunu imzası ile yaptıran bizzat RTE iken sözde hırsız haksızlık yapana ilk karşı duracak olan muslumanin çoğu sessiz hatta destek veriyor. CHP YP bunu yapsa 1 hafta kalamaz ve kalmadığını en son ECEVIT koalisyonuna gördük.

  • Zekeriyya

    7.08.2026 16:06:20

    Allah razı olsun. Güzel bir yazı olmuş. umarım yerine ulaşır ve dikkate alırlar.

  • Salih baş

    7.08.2026 12:10:00

    Adnan Menderes CHP içinden çıkmış

  • Recep Ayer

    7.08.2026 11:37:37

    2-Biz her kesimden insanların camiye gelmesinden Elbette mutluluk duyarız mesela bundan birkaç ay önceydi Cuma namazını ilk sünnetine biraz geç kalmıştım camide korumaları fark ettim herhalde dedim Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş olabilir farz bitti 2 saf önümden Sayın özel korumaları ile birlikte kalktığını gördüm Görünce memnun oldum Niye Memnun olmayalım ki Cami herkesin Bütün Müslümanların

  • Recep Ayer

    7.08.2026 11:34:55

    1-Sayın Özel bir konuşmasında yeni partide Mustafa Kemal ile sorunu olmayanlarla beraber gidebileceklerini söylemişti yani bunun ölçüsü nedir mesela bir eleştiriyi kaldırabilecekler midir Mustafa Kemal'in 1938'e kadar İcraatlarını eleştirmek bu kapsamda mıdır bu konuda bir netlik yok bu konuda bir fikir tartışması da yok

  • Semanur Tunoğlu

    7.08.2026 00:40:45

    İbrahim hocam genel olarak kemalizm hakkında çok güzel bir özet çıkarmışsınız. Teşekkür ederim. Yalnız Yeni Parti meselesinde dikkatli olmak lazım. Katranı kaynatsan olmaz şeker diye bir söz vardır. Camiye gelmeleri gözünüzü boyamasın. Zira ilk meclisin açılışına dair fotoğraf kareleri ve tarihi şahitlikler hafızamızda taptaze duruyor. Kemalistler gücü ellerine alıncaya kadar beş vakit namaz kılıp yıl 365 gün oruç tutarlar. Feraset sahibi müslümanlar olarak kemalistlere aldanmayalım inşallah.

Risale-i Nur Külliyatı

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