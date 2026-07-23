ŞİİR

Rüzgarların kanadına tutunmuş, Bulutlar pürtelaş nere gidiyor. “Yağmur başına arş” emrine uymuş, Bölük bölük, sıra sıra gidiyor. Rahmetini damla damla indirir, Yeryüzünün çehresini güldürür, Bahar vagonuna erzak doldurur, Bir bahardan bir bahara gidiyor. İmdadına koşar ovanın dağın, Dal ucunda titreyen bir yaprağın, Hararetten bağrı yanan toprağın, Yarasını sara sara gidiyor. Bulutlar var, perde olmuş, tül olmuş, Bulutlar var, bir vadiye oturmuş, Yamaçların eteğine tutunmuş, Zirvelere doğru kara gidiyor. ABDİL YILDIRIM

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